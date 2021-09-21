الحكومة اللبنانية: المواطن سيلمس تقدمًا بعدد من الأمور في القريب العاجل

لبنان - (أ ش أ)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن المواطن اللبناني سيلمس تقدمًا في عدد من الأمور الأساسية في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بوفد من غرفة التجارة الدولية برئاسة وجيه البزري في مكتبه في السراي الكبير مقر رئاسة الوزارء.

قال البزري - بعد الزيارة - ميقاتي أكد ضرورة تنظيم ورش عمل من أجل التعاون بين الحكومة وبين القطاع الخاص، مشيرًا إلى الغرفة وضعت نفسها كقطاع خاص في تصرف الحكومة من أجل المساعدة في المشاريع التي تحتاج إلى دراسة.

وأضاف أن المهم هو العمل على تثبيت بقاء رجال الأعمال وعائلاتهم في لبنان، مشيرًا إلى رئيس الحكومة طمأنهم أنه في القريب العاجل، أي خلال الأسابيع المقبلة، سيلمس الجميع المزيد من الثقة بالبلد للبقاء فيه، مشددًا على أن أهم الأمور التي يجب معالجتها هي الأمور الحياتية من كهرباء ومواصلات واتصالات ومدارس.

وأوضح أن هناك أمورًا أساسية سيباشر رئيس الحكومة بتنفيذها فورا، وسيلمس المواطن اللبناني تقدما في هذه الخطوات، مؤكدا الثقة برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحكومته متمنيا تحقيق نتائج إيجابية بأسرع وقت.