روسيا: على واشنطن وحلفائها تحمل مسؤولية إعادة إعمار أفغانستان

روسيا - (أ ش أ)

طالبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة وحلفاءها بتحمل المسؤولية الكاملة عن إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي لأفغانستان.

وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء: "تتفق الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي على أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تحمل المسؤولية الكاملة عن إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان كخطوة أولى في تصحيح الوضع الإنساني".

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية:" على أية حال، فإن مستقبل أفغانستان في أيدي الأفغان أنفسهم".