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الرئيس الألماني: وجود حد أدنى من الاتصال مع طالبان أمر ضروري

04:55 م الخميس 02 سبتمبر 2021
الرئيس الألماني: وجود حد أدنى من الاتصال مع طالبان أمر ضروري

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماي

براتيسلافا- (د ب أ):

صرح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بأنه يرى أن وجود تعاون محدود لألمانيا مع جماعة طالبان يعد أمرا ضروريا.

وقال شتاينماير، الخميس، بعد مباحثات مع رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا إنه عندما يتعلق الأمر بإخراج مواطنين ألمان أو عاملين محليين لايزالوا مقيمين هناك، " فلا يمكننا تجنب أن يكون لدينا حد أدنى من الاتصال بالقيادة السياسية الجديدة في أفغانستان الممثلة في طالبان".

يشار إلى أن الرئيس الألماني وصل صباح اليوم إلى براتيسلافا في زيارة هناك تستمر حتى الغد الجمعة.

وعند سؤال شتاينماير عن استقبال لاجئين أفغان في ألمانيا، أشاد الرئيس الاتحادي بالنهج الذي تتبعه الحكومة الاتحادية المتمثل في الحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية في أفغانستان من خلال تقديم مساعدات، واستدرك قائلا: "لا يزال غير مؤكد إذا ما كان ذلك سينجح أم لا".

وأعرب شتاينماير عن تشككه فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق أوروبي بشأن استقبال لاجئين أفغان، موضحا أنه لا يزال لا يرى أية إشارات لذلك في الوقت الحالي.

وأكد الرئيس الألماني أنه سعيد لأن النقاش الحالي في ألمانيا هيّمن عليه التعاطف مع أولئك الذين تمكنوا من الخروج من البلاد، وكذلك مع أولئك الذين لم ينجحوا حتى الآن.

وأضاف أنه متفق مع رئيسة سلوفاكيا على "ضرورة العمل دوليا بضغط كبير على التوصل لحلول من أجل إتاحة خروج آمن" لهؤلاء الأشخاص.

ومن جانبها قالت رئيسة سلوفاكيا: "بالنسبة للجمهورية السلوفاكية، أكدنا من البداية أنه لا مفر من مساعدة الأشخاص الذين ساعدوا التحالف وربما أيضًا الجنود السلوفاكيين بشكل مباشر".

ألمانيا حركة طالبان أفغانستان فرانك-فالتر شتاينماير

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