وزير الخارجية اللبناني يجري اتصالات بشأن إلزام إسرائيل شركة بعمليات تنقيب عن النفط

بيروت - (د ب أ)

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب تواصل "مع كل من مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة أمل مدللي وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الراعية للمفاوضات بين الطرفين، بشأن تلزيم إسرائيل شركة (هاليبرتون) عقدا للقيام بعمليات تقييم للتنقيب، والتأكد من أنه لا يقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق لبنان، ولمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها".

وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، قد طلب في وقت سابق اليوم السبت، من بو حبيب إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع إسرائيل من التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها.

وأكد ميقاتي أنه "لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الأمم المتحدة القيام بدورها في ردع إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد أكّد في وقت سابق اليوم السبت، أن قيام إسرائيل بإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها بينها وبين لبنان في البحر يمثّل نقضا لاتفاق الإطار، وتهديدا للأمن والسلام الدوليين.

وأكّد بري أن "قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة".

وأعلن أن "تمادي الكيان الاسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديداً للأمن والسلام الدوليين".

ودعا بري "وزارة الخارجية اللبنانية إلى تحرك عاجل وفوري باتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية".

واعتبر أن "تلكؤ ومماطلة تحالف شركات توتال نوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح تساؤلات كبرى ".

يذكر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد أعلن في بداية أكتوبر الماضي عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه لبنان نزاعا حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل.