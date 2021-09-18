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"ساموا" الأمريكية تعلق الرحلات الجوية بعد اكتشاف حالات كورونا

11:40 ص السبت 18 سبتمبر 2021
"ساموا" الأمريكية تعلق الرحلات الجوية بعد اكتشاف حالات كورونا

الشرطة الأمريكية

واشنطن- أ ش أ:

قررت حكومة منطقة "ساموا" الأمريكية تعليق الرحلات الجوية من وإلى البلاد لحين إشعار آخر؛ بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، السبت، أن جزيرة ساموا سجلت أول إصابة بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة في الإقليم الأمريكي، الذي يقع بجنوب المحيط الهادي بالقرب من دولة ساموا، وجود حالة إيجابية واحدة بفيروس كورونا بين 43 شخصا عائدين من السفر وكانوا يمكثون في فندق طبقا لتعليمات الحجر الصحي للبلاد الخاصة بالمسافرين.

وأشارت الوزارة إلى أن المسافر لم يكن يُظهر أي أعراض للإصابة بكوفيد-19، كما كان مُلقحا بالكامل، مشيرة إلى أنه حاليا تحت المراقبة في منشأة عزل صحي.

هذا المحتوى من

منطقة ساموا الأمريكية فيروس كورونا كوفيد 19 الولايات المتحدة

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