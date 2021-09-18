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انقطاع الكهرباء في دمشق وضواحيها بعد هجوم على خط للغاز

06:35 ص السبت 18 سبتمبر 2021
انقطاع الكهرباء في دمشق وضواحيها بعد هجوم على خط للغاز

أرشيفية

دمشق- (د ب أ):
تعرضت العاصمة السورية دمشق وضواحيها لانقطاع للكهرباء مساء الجمعة بعد ما وصفه وزير الكهرباء غسان الزامل بهجوم على خط للغاز.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الزامل قوله إن الكهرباء ستعود إلى دمشق خلال ساعة وباقي المناطق تدريجياً وذلك بعد خروج محطة توليد دير علي من الخدمة جراء اعتداء على خط الغاز المغذي للمحطة.

وأضاف الزامل في اتصال مع قناة السورية مساء اليوم "حدث انخفاض كبير مباشر بضغط الغاز أدى إلى خروج محطة توليد دير علي التي تغذي أكثر من 50 % من الحمل نتيجة اعتداء على خط الغاز"، لافتاً إلى أنه لم يعرف حتى الآن تفاصيل الاعتداء.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان إن خروج محطة توليد دير علي من الخدمة جاء نتيجة هبوط ضغط الغاز جراء اعتداء على خط الغاز المغذي للمحطة ما أدى إلى انخفاض التردد و خروج محطات التوليد تباعاً من الخدمة وحدوث فصل عام للشبكة الكهربائية.

وبينت الوزارة أن محطة توليد دير علي لن تعود للخدمة حالياً نتيجة الاعتداء على خط الغاز وستتم الاستعاضة عنها بمحطتي جندر والناصرية الغازية ريثما يتم إصلاح أضرار الاعتداء من قبل الورشات التي توجهت على الفور إلى المكان.

ولفتت الوزارة إلى أن الزمن المقدر لعودة الأمور إلى ما كانت عليه هو ساعة وسيعود التيار الكهربائي لجميع المحافظات تباعاً.​

دمشق انقطاع الكهرباء غسان الزامل سوريا

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