الأمم المتحدة: العالم مقبل على "مسار كارثي" قبل مؤتمر المناخ في جلاسكو

نيويورك/بون - (د ب أ):

قبل عقد مؤتمر المناخ العالمي في جلاسكو باسكتلندا في نوفمبر المقبل، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن العالم يمضي بسبب الاحترار العالمي نحو "مسار كارثي".

ووفقا لتقرير صادر عن مفوضية المناخ بالأمم المتحدة فإن الاحترار العالمي سيصل في المدى القريب إلى 7ر2 درجة مئوية.

وقال جوتيريش اليوم الجمعة في نيويورك: "هذا سيخالف الوعود التي قطعت قبل سنوات بالسعي لتحقيق هدف خفض درجات الحرارة بمقدار 5ر1 درجة مئوية وفق اتفاقية باريس للمناخ".

وأضاف جوتيريش قائلا: "إن الفشل في تحقيق هذا الهدف سيسبب خسائر فادحة في الأرواح البشرية وسبل العيش."

كانت الأمم المتحدة قد قدمت في السابق تقريرا عن المناخ حول خطط المجتمع الدولي لخفض الانبعاثات الغازية.

وقالت مفوضية المناخ بالأمم المتحدة إنه "يجب على الدول مضاعفة جهودها بشكل عاجل بشأن المناخ" إذا ارادت منع ارتفاع درجات الحرارة العالمية فوق 5ر1 درجة بحلول نهاية القرن.

يتفق الخبراء على انه يجب القيام بالكثير من الجهود حول العالم في حال بقيت هناك رغبة في تطبيق ما اتفقت عليه حوالي 200 دولة عام 2015 في باريس بشأن بقاء الاحترار العالمي دون الدرجتين مئويتين.

ارتفعت درجة حرارة الأرض بالفعل نحو 2ر1 درجة مقارنة بأوقات ما قبل العصر الصناعي.

ومن أجل تحقيق الهدف المعلن يجب تخفيض الانبعاثات الغازية بنسبة 45 % مقارنة بنتائج عام 2010، وفقا لما تقوله الأمم المتحدة.

يعتبر مؤتمر المناخ العالمي في جلاسكو في نوفمبر المقبل حدثا هاما على المستوى الدولي.