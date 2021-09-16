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سفراء 7 دول بينها مصر يتفقدون الاستعدادات الجارية لعقد القمة الفرانكفونية بتونس

08:08 م الخميس 16 سبتمبر 2021
سفراء 7 دول بينها مصر يتفقدون الاستعدادات الجارية لعقد القمة الفرانكفونية بتونس

مصر

تونس - (أ ش أ):

وصل 7 سفراء لدول مصر والسنغال والمغرب وموريتانيا والكاميرون ولبنان وبوركينافوسو و20 قائم بالأعمال لدول أخرى بتونس اليوم الخميس إلى مطار جربة جرجيس الدولي للاطلاع على الاستعدادات الجارية للقمة الفرانكفونية التي ستحتضنها الجزيرة يومي 20 و 21 نوفمبر القادم.

وذكر مصدر مطلع، أنه تم وضع برنامج زيارات ميدانية للسفراء والقائمين بالأعمال على مدى يومين للعديد من المواقع بجزيرة جربة.

يشار إلى أن لقاءات رؤساء دول البلدان العضوة في المنظمة الدولية للفرانكوفونية تقام منذ عام 1986 كل عامين، وأثناء هذه القمم، يقوم رؤساء الدول أو الحكومات بالتحدث والنقاش في السياسة الدولية، والاقتصاد الدولي، وكذلك حقوق الإنسان، التعليم، الثقافة.

هذا المحتوى من

مصر المغرب السنغال تونس القمة الفرانكفونية

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