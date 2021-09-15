الدبيبة يتسلم دعوة حضور مؤتمر السلام والأمن بروما

طرابلس - (د ب أ)

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، دعوة لحضور مؤتمر السلام والأمن الذي سينعقد في العاصمة الإيطالية روما في ديسمبر المقبل.

وجاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة الخارجية و التعاون الدولي "الطاهر الباعور"، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا "جوزيبي بوتشينو" اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء.

وبحسب مكتب الإعلام بالإدارة، فقد استعرض اللقاء، مدى استعدادات حكومة الوحدة الوطنية لانتخابات 24 ديسمبر المقبل ، بالإضافة إلى مناقشة قانون انتخابات الرئيس الذي أقره رئيس مجلس النواب. كما تم خلاله بحث آلية التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والتجاري والتنمية، بالإضافة إلى مشاركة إيطاليا في معرض ليبيا للبناء.