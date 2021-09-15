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السودان: استشهاد شرطيين وإصابة ضابط في هجوم مسلح بغرب كردفان

10:45 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
السودان: استشهاد شرطيين وإصابة ضابط في هجوم مسلح بغرب كردفان

هجوم مسلح بغرب كردفان

السودان - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، "استشهاد" شرطيين اثنين وإصابة ضابط، في هجوم مسلح استهدف قسما للشرطة في مدينة النهود، بولاية غرب كردفان.

وقالت وزارة الداخلية السودانية - في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء - إن معلومات توافرت لدى القوات المشتركة بقسم شرطة "فوجا" بمحلية "النهود" في غرب كردفان، تفيد بوجود عربة تحمل سلاح بمنطقة "أم دريسايا"، فتحركت القوة وتم القبض على متهمين وبحوزتهما بندقيتين.

وأوضحت أنه "أثناء تحرك القوة تم اعتراضها من قبل مواطنين بعدد 10 عربات مسلحة وتبادلوا إطلاق النار مع القوة، ومن ثم هرب المتهمان وأصيبت سيارات القوات المسلحة بتلف بسيط وعادت القوة إلى القسم.

وأضافت أنه لاحقا قامت مجموعة تقدر بنحو 150 شخصا بمداهمة القسم وإطلاق أعيرة نارية على القوة أدت إلى "استشهاد" رقيب وعريف في الشرطة، وإصابة ضابط، وإتلاف مباني القسم والمحلية، كما اعتدى المسلحون على سوق منطقة "فوجا" وطواحين الذهب بغرض النهب.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية حصلت على معلومات عن الجناة، وتم تحريك قوة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع من محلية النهود للقبض على الجناة والمنفلتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الاختصاص.

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