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‏المرصد: طائرات تستهدف معبرًا لحزب الله العراقي قرب الحدود السورية

10:24 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
‏المرصد: طائرات تستهدف معبرًا لحزب الله العراقي قرب الحدود السورية

طائرات مسيرة

وكالات

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، حدوث انفجارات في ريف دير الزور، نتيجة غارات نفذتها طائرات مسيرة مجهولة استهدفت البوابة العسكرية الخاصة بالميليشيات الإيرانية حزب الله العراقي على الحدود السورية العراقية في ريف البوكمال.

وذكر المرصد أن ‏المسيرات استهدفت مركبتين لميليشيا حزب الله العراقي عند معبر البوكمال.

وقالت مصادر أمنية لموقع "العربية.نت" إن ‏القصف لمواقع ميليشيات قرب الحدود العراقية السورية، جاء من مسيرات أمريكية.

طائرات مسيرة حزب الله العراقي الحدود السورية المرصد السوري لحقوق الإنسان

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