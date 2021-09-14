طائرة تابعة للناتو تثير الانتباه بتحليقها لساعات فوق ولاية ألمانية

برلين - (د ب أ)

أثارت طائرة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الانتباه بتحليقها فوق منطقة في ولاية بافاريا الألمانية لساعات اليوم الثلاثاء.

وأظهرت صور بيانات الطيران الصادرة عن موقع "فلايت رادار 24"، أن الطائرة حلقت على منطقة تبلغ مساحتها نحو 900 كيلومتر مربع واخذت في تحليقها شكل زهرة ذات ثماني ورقات، وتركز تواجد الطائرة فوق منطقة جريدينج التي حلقت فوقها لأكثر من 65 مرة.

وذكرت مصادر عسكرية أن مثل هذه الأنماط من التحليق تظهر أثناء الاختبارات حيث تتواجد الطائرة في الجو لتزويد المقاتلات بالوقود في الجو .

ولا يزال من غير المعروف على وجه الدقة السبب وراء تحليق الطائرة فوق هذه المنطقة البافارية.

يذكر أن هذه الطائرة من طراز ايرباص ايه 330 وتحمل اسم " ناقلة الوقود متعددة الأدوار" يمكن عن طريقها تزويد الطائرات بالوقود في الجو.

وحسب البيانات، فإن الطائرة اقلعت في مدينة كولونيا صباح اليوم وهبطت فيها مرة أخرى بعد ظهر اليوم وذلك بعد أن حلقت على شكل زهرة فوق بايرن لمدة تقارب ست ساعات، وكان تحليقها في أغلب الأوقات على ارتفاع يقترب من 1000 متر، ووصلت في بعض المرات إلى ارتفاع 1800 متر وهو مستوى يزيد بصورة ملحوظة عن مستوى التحليق المعتاد للطائرات المدنية من حجمها.