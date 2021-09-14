تأكيد السيسي دعم مصر جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط يتصدر عناوين الصحف

القاهرة-(أ ش أ):

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.

وأبرزت صحف (الأخبار) و(الأهرام) و(الجمهورية) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر جميع جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكل شعوب المنطقة.

كما أشار الرئيس إلى أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر في إعادة إعمار المناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولا سيما مع تحركات مصر المتواصلة، لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس بمدينة شرم الشيخ، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا، رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلي، والفريق أول إلى جيل، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، والسيدة شيمريت مائير، كبيرة المستشارين، والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأنه عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين، تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على إجراء مراجعة دقيقة ومنتظمة للأعمال الإنشائية الخاصة بمبادرة «حياة كريمة»، لضمان أداء وتنفيذ بمستوى يتطابق مع المعايير المطلوبة لجميع قطاعات المبادرة ومراحلها.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري والتي شملت قرى مركز شبين القناطر بالقليوبية، ورافقه محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن جولته التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية بالقليوبية، تأتي في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة على أرض الواقع وأولا بأول في المحافظات التي تتضمنها المبادرة؛ بهدف دفع العمل بها، وتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وبدأت جولة رئيس الوزراء ومرافقيه بقرية كفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قرى المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يتولى تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير من خلال الجهاز التنفيذي لتعمير القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تشمل مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء مُجمعات لخدمات المواطنين، والخدمات الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب بالقرى، فضلا عن تنفيذ مشروعات أخرى لتدعيم شبكات الكهرباء والغاز والاتصالات، ورفع كفاءة الطرق، إلى جانب إنشاء « سكن كريم» للحالات المستحقة من المواطنين، وغيرها.

وقال الجزار: «نعمل على تنفيذ مختلف المشروعات الخدمية بمبادرة الرئيس طبقا لأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، لإتاحة أفضل الخدمات لأهالينا في الريف، وتوفير «حياة كريمة» لجميع المواطنين».

من جانبه، أشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنه يجرى العمل في تنفيذ 181 مشروعا بقرى مركز شبين القناطر بتكلفة تصل إلى مليارين و600 ألف جنيه، حيث يتم تنفيذ 9 مجمعات لخدمات المواطنين، و9 مجمعات للخدمات الزراعية، و29 مركزا للشباب والرياضة، بالإضافة إلى 35 مشروعا للصحة ونقاط الإسعاف، و9 مشروعات لأعمال شبكات الكهرباء، و20 مشروعا للري، و70 مشروعا للطرق ورصفها، وغيرها.

أضاف نصار: «بدأ العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بقريتي كفر شبين ونوى منذ شهر تقريبا، ومن المخطط الانتهاء من التنفيذ بحلول نهاية العام الحالي».

كما تابع رئيس الوزراء خلال جولته بقرية كفر شبين معدلات تنفيذ أعمال مشروع إنشاء مدرستي كفر شبين الجديدة 3، وكفر شبين الإعدادية بنين، وتمت الإشارة إلى أن القرية تشهد حاليا أعمال رفع كفاءة وتطوير مدارس كفر شبين الابتدائية الجديدة 3، و«زاوية الشيخ سند الابتدائية المشتركة»، و«الشهيد عقيد أحمد كمال محمود» للمرحلة الابتدائية خلال ثلاثة أشهر.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه قرية نوى، وأعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المشروعات الخدمية.وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار، حول المشروعات الجاري تنفيذها بالقرية، والتي تشمل إنشاء مجمع الخدمات للمواطنين، ومجمع للخدمات الزراعية، فضلا عن تدعيم شبكات الصرف الصحي، والطرق والكهرباء، وغيرها.

وأشار الجزار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية نوى، بما يتفق مع النموذج المصمم، ويتكون المجمع من دور أرضي ودورين علويين، ويضم مركزا تكنولوجيا، ومكاتب للسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والبريد، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب وحدة محلية، ومجلس محلي. وتفقد رئيس الوزراء أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية نوى.

وتفقد أعمال إنشاء مركز شباب قرية نوى، والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتفقد أعمال مشروع شبكات انحدار صرف صحي بقرية نوى، مركز شبين القناطر، واستمع إلى شرح من المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي أشار إلى أنه يتم تنفيذ أعمال المشروع بإجمالي أطوال تتجاوز 27 ألف متر طولي، بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 43 مليون جنيه، ومن المقرر أن يستفيد من الخدمة حوالى 60 ألف نسمة بالقرية والقرى المجاورة.

وتفقد رئيس الوزراء خلال الجولة عددًا من المنازل المستحقة لـ «سكن كريم» بقرية نوى، وأجرى حوارا مع عدد من أهالي القرية، للاطمئنان على سير عمل المشروعات بالقرية.

وألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تطوير الموانئ البترولية التخصصية جزء أصيل من إستراتيجية الوزارة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

وأشار إلى أن ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط يعد أحد أهم هذه الموانئ، الذي سيشهد توسعات غير مسبوقة لم يشهدها الميناء منذ إنشائه من أجل زيادة طاقته الاستيعابية.

وقال إنه يجرى حاليا الإعداد لإقامة التوسعات الجديدة بالبنية الأساسية للميناء، التي تخدم منظومة المركز الإقليمي لتداول وتخزين وتجارة البترول في مصر، بالإضافة إلى إسهامها في خطط التنمية الجارية للدولة بمنطقة العلمين.

وأكد الملا خلال رئاسته الجمعية العامة لشركتي بترول الصحراء الغربية (ويبكو) المسئولة عن إدارة الميناء وبدر للبترول، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات الجديدة والمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء والمتابعة المستمرة لتذليل أي تحديات في هذا المجال.

وشدد أهمية تعزيز إجراءات وتدابير السلامة على رأس أولويات العمل بميناء الحمراء كأحد المراكز الإستراتيجية لتداول وتجارة وتخزين المنتجات البترولية على ساحل البحر المتوسط.

وخلال الجمعية العامة لشركة ويبكو استعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة أهم المشروعات الحالية ونتائج الأعمال، مشيرًا إلى أن التوسعات الجديدة لمنطقة ميناء الحمراء على مساحة 120 فدانا، وستشمل إنشاء مستودعي تخزين جديدين رقم 9 و10 بالميناء، بالإضافة إلى التسهيلات الخاصة بالمستودعين، ويجرى حاليًا إعداد الدراسات الهندسية للمشروع بواسطة المقاول العام شركة بتروجت.

وأضاف أن الميناء نجح في استقبال وتداول 82 مليون برميل زيت خام على مدى العام بمتوسط 22 ألف برميل يوميًا.

ولفت إلى أنه تم مؤخرا تشغيل مستودع جديد، وهو المستودع رقم 7 بالميناء في مارس الماضي ليسهم في زيادة سعة التخزين بالميناء بنسبة 40% لتصل إلى 2.13 مليون برميل، ويجرى حاليًا إنجاز أعمال المستودع رقم 8، حيث يعد هذان المستودعان البالغة تكلفتهما الاستثمارية 64 مليون دولار محورًا رئيسيًا في تطوير قدرات الميناء.

وأكد بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التحكم الآلي بمنطقة الميناء بواسطة شركة إنبي، التي تعد احدث منظومة للتحكم وإدارة التشغيل بموانئ التداول وتمثل نقلة نوعية متطورة في إدارة وتشغيل ميناء الحمراء بأعلى كفاءة وكذلك تحقيق أعلى مستويات الأمان في التشغيل، ويجرى تعزيز منظومة مكافحة الحريق بإنشاء محطة مكافحة برية احتياطية، وإضافة نظم احتياطية حديثة للإطفاء لحماية المستودعات، إلى جانب تحديث إمكانات مكافحة التلوث البحري انطلاقا من كون الميناء مركزا لمكافحة هذا النوع من التلوث على ساحل البحر المتوسط.

وعلى جانب آخر، استعرضت الجمعية العامة لشركة بدر للبترول نتائج أعمال حقل بترول بدر ــ 1 بالصحراء الغربية الذي تشرف ويبكو على تشغيله، حيث وجه الوزير بالاستمرار في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر آبار استكشافية جديدة بهدف زيادة معدلات الإنتاج البترولي، وبما يعزز من مساهمة الشركة وتنافسيتها كشركة مصرية بالكامل تعمل في أنشطة البحث عن البترول والغاز.

وأوضح أن إجمالي إنتاج حقل بدر ــ 1 خلال العام 2020 ــ 2021 مليون ونصف المليون برميل، وتم حفر 6 آبار جديدة ساهمت في زيادة احتياطيات الحقل إلى نحو 17.25 مليون برميل، حيث تم الانتهاء من مشروعات لزيادة قدرات التسهيلات الإنتاجية وسعات التخزين بالموقع والتي تخدم أيضا عدد من شركات الإنتاج الأخرى بالصحراء الغربية في إطار التكامل والاستغلال الأمثل للبنية الأساسية بالمنطقة.

وأبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر تشهد عهدًا جديدًا من بناء الإنسان المصري، وتوفير الحياة الكريمة له في ظل الجمهورية الجديدة التي تستمد جذورها من تاريخ عريق، وحضارة إنسانية علمت العالم المبادئ والحريات.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وفدًا من المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان الشقيق، برئاسة الدكتور رفعت ميرغني عباس الأمين، رئيس اللجنة التسييرية للمفوضية، إلى جانب وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر.

وخلال اللقاء، أوضحت وزيرة الهجرة أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 11سبتمبر الجاري يؤكد أن القيادة السياسية حريصة على حقوق الإنسان المصري، حيث استعرضت جهود توفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، ومراعاة حق الإنسان في العمل، مثمنة ما تقدمه الدولة للمصريين بالخارج من رعاية وحفاظ على حقوقهم.

واستعرضت وزيرة الهجرة ما تقدمه الدولة للمصريين بالخارج، وسبل التعاون مع الأشقاء بالسودان في مجال الهجرة والمغتربين، مشيدة في الوقت نفسه بإدارة الدولة السودانية لهذا الملف، إلى جانب تمكين المرأة وشغل 4 سيدات حقائب وزارية بالسودان في ملفات مهمة.​