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بوتين يستقبل الأسد في الكرملين

07:28 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
بوتين يستقبل الأسد في الكرملين

فلاديمير بوتين

موسكو-(د ب أ):

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري بشار الأسد، في الكرملين، في زيارة غير معلنة، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بوتين في بداية اللقاء: "يسعدني أن أرحب بكم مرة أخرى في موسكو. وقبل كل شيء أود أن أهنئكم بعيد ميلادكم الذي كان منذ أيام".

كما تحدث الرئيس الروسي عن نتائج الانتخابات الرئاسية في سورية، مهنأً الرئيس السوري بـ "النتائج الجيدة"، قائلا "إن هذه النتائج تؤكد ثقة السوريين بك وعلى الرغم من كل الصعوبات ومآسي السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك في عودة الحياة الطبيعية".​

فلاديمير بوتين بشار الأسد الكرملين

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