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رئيس وزراء السودان يشيد بالعلاقات المتميزة مع السعودية

08:09 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
رئيس وزراء السودان يشيد بالعلاقات المتميزة مع السعودية

عبدالله حمدوك

الخرطوم - (أ ش أ):

أشاد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بالعلاقات المتميزة مع المملكة العربية السعودية، معربا عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية لدعوة السودان للمشاركة في مؤتمر البيئة المقام بالرياض في شهر أكتوبر المقبل.

واستقبل حمدوك، اليوم الإثنين، وفدا سعوديا يترأسه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السودانيين.

واستعرض اللقاء العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة خاصة في مجالات الاستثمار والتعاون الإقليمي.

ومن جانبه، أثنى الوفد السعودي ،خلال اللقاء، على التغيير الذي حدث في السودان، مؤكدا استعداده الكبير للتعاون من أجل خير الشعبين.

وأشار الوفد السعودي إلى أن الزيارة حققت مراميها من حيث الاتفاق على المشاريع المختلفة، خلال ملتقى الاستثمار السوداني السعودي الذي عقد في الخرطوم على مدى يومين.

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عبدالله حمدوك السعودية السودان الخرطوم

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