عون: نرفض أي اعتداء على القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين رفض أي اعتداء على القوات الدولية العاملة في الجنوب "يونيفيل"، داعيا إلى "حل أي اشكال يمكن أن يحصل مع وحداتها والأهالي بالتنسيق مع الجيش اللبناني".

وقال عون ، خلال استقباله قائد "يونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول اليوم في قصر بعبدا، إن "لبنان يعول كثيرا على التعاون القائم بين الجيش اللبناني و"يونيفيل" للمحافظة على الاستقرار في منطقة الجنوب".

ونوه بـ "ما تقوم به هذه القوات من جهود للمساعدة في احتواء التوتر، كلما حصل أي تطور أمني نتيجة الخروق الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية".

وجدد عون التزام لبنان تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، داعيا إلى "الضغط على إسرائيل لتلتزم تنفيذ هذا القرار" .

ورحب بـ "التمديد لـ"اليونيفيل" لسنة إضافية من دون تعديل في المهام أو العديد، وذلك في القرار الذي حمل الرقم 2591"، مثنيا على "ما أضيف إلى القرار من تقديم الدعم الدولي للجيش اللبناني عن طريق مساعدات إضافية وعاجلة بما في ذلك الحاجات اللوجستية وأعمال الصيانة اليومية".

ولفت إلى "التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية والاجتماعية على عمل القوى الأمنية وعناصرها وعائلاتهم"، شاكرا "طلب مجلس الأمن الدولي مساعدة "يونيفيل" الجيش اللبناني بالوقود والطعام والأدوية والدعم اللوجستي لمدة ستة أشهر"، معتبرا أن "الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي".

ووفق الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قدم الجنرال دل كول للرئيس عون عرضا للوضع الراهن في الجنوب ودور "اليونيفيل" في معالجة الأحداث التي تقع من حين الى آخر، لافتا إلى الاجماع الذي لقيه قرار التمديد لها وفق طلب لبنان، أي من دون أي تعديل على مهامها او عديدها.