ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى 224 مليونا و627 ألفا و653 حالة

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 224 مليوناً و627 ألفاً و653 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 4 ملايين و630 ألفاً و391 حالة.​