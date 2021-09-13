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ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى 224 مليونا و627 ألفا و653 حالة

08:32 ص الإثنين 13 سبتمبر 2021
ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى 224 مليونا و627 ألفا و653 حالة

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 224 مليوناً و627 ألفاً و653 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 4 ملايين و630 ألفاً و391 حالة.​

هذا المحتوى من

Asha
كورونا حول العالم جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا

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