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ليبيا: مفوضية الانتخابات تتسلم قانون انتخاب رئيس الدولة

06:53 م الأحد 12 سبتمبر 2021
ليبيا: مفوضية الانتخابات تتسلم قانون انتخاب رئيس الدولة

انتخابات ليبيا

طرابلس - (أ ش أ):

تسلمت المفوضية الليبية العليا للانتخابات قانون انتخاب رئيس الدولة.

وذكرت المفوضة - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أن قانون انتخاب رئيس الدولة يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

كانت سفارات أمريكيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا قد دعت - في وقت سابق اليوم - الجهات الليبية الفاعلة على "ضمان الشمولية والحرية.. وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021".

وقالت السفارة الخمس - في بيان مشترك - إن هذه الانتخابات «هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا»، مشددين على ضرورة «احترام نتائجها من قبل الجميع».

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