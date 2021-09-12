ليبيا: مفوضية الانتخابات تتسلم قانون انتخاب رئيس الدولة

طرابلس - (أ ش أ):

تسلمت المفوضية الليبية العليا للانتخابات قانون انتخاب رئيس الدولة.

وذكرت المفوضة - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أن قانون انتخاب رئيس الدولة يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

كانت سفارات أمريكيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا قد دعت - في وقت سابق اليوم - الجهات الليبية الفاعلة على "ضمان الشمولية والحرية.. وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021".

وقالت السفارة الخمس - في بيان مشترك - إن هذه الانتخابات «هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا»، مشددين على ضرورة «احترام نتائجها من قبل الجميع».