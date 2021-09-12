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بريطانيا: تسجيل 29 ألفا و173 إصابة بكورونا و 56 وفاة خلال 24 ساعة

05:36 م الأحد 12 سبتمبر 2021
بريطانيا: تسجيل 29 ألفا و173 إصابة بكورونا و 56 وفاة خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد تسجيل 29 ألفا و173 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة منذ بداية تفشي الوباء إلى 7 ملايين و226 ألفا و276 إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات التي نشرها موقع الحكومة على الإنترنت فإنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 56 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي ليرتفع إجمالي الوفيات التي حدثت في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة إلى 134 ألفا و200 وفاة.

كما تشير البيانات إلى أن 89,1 % من البالغين في بريطانيا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما حصل ما نسبته 80,9 % على الجرعتين اللازمتين، وذلك حتى أمس.

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