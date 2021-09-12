Masrawy logo white

ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا حول العالم إلى 224 مليونا و266 ألفا و731 حالة

07:51 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا حول العالم إلى 224 مليونا و266 ألفا و731 حالة

أرشيفية

واشنطن - أ ش أ:
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 224 مليونا و266 ألفا و731 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و624 ألفا و806 حالات.

هذا المحتوى من

كورونا حول العالم جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا

الخبر التالى:

باكستان تسجل 3153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
458

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

750

متعافون اليوم

292476

إجمالي الإصابات

16860

إجمالي الوفيات

246075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - ارتفاع جديد بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا