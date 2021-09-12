ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا حول العالم إلى 224 مليونا و266 ألفا و731 حالة

واشنطن - أ ش أ:

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 224 مليونا و266 ألفا و731 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و624 ألفا و806 حالات.