ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا حول العالم إلى 224 مليونا و266 ألفا و731 حالة
واشنطن - أ ش أ:
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 224 مليونا و266 ألفا و731 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و624 ألفا و806 حالات.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:باكستان تسجل 3153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان