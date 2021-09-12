جاسم الزعابي يطالب باطلاق أسم البطل عبد الله سلطان على أحد ميادين الإمارات

ناشد جاسم الزعابي عضو نادي الوصل الإماراتي، شيوخ دولة الإمارات بإطلاق اسم البطل عبد الله سلطان العرياني، على أحد الميادين أو الشوارع في دولة الامارات تقديرا لدوره ورفع علم الدولة خلال بارالمبيات طوكيو 2020 بعدما أحرز اول ذهبية خلال المنافسات.

وأحرز اللاعب الإماراتي عبد الله سلطان العرياني، الذهبية الاولى للإمارات خلال منافسات اليوم العاشر لفعاليات دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، وتم تتويجه بالميدالية الذهبية في مسابقة الرماية لمسافة 50م هوائيا بندقية "سكتون" 3 أوضاع فئة "R7".

وأضاف جاسم الزعابي، أن البطل العرياني حصل على الميدالية البارالمبية الخامسة في مسيرته الاحترافية، وذلك بعد ذهبية لندن 2012، و3 ميداليات فضية في ريو دي جانيرو 2016.

وأوضح الزعابي، أن تكريم أبطال البارالمبيات واجب على كل المهتمين بالرياضة في كل دول العالم، تقديرا لدورهم وتحديهم لإعاقتهم، التي لم تثنيهم عن الإصرار وتحقيق إنجاز سيذكره التاريخ.

وتوقع جاسم الزعابي، أن يتم اطلاق اسم البطل عبد الله سلطان العرياني الحاصل على الذهبية، وكذلك البطل محمد القايد الذي أحرز الميدالية البرونزية في سباق 100 متر على الكراسي المتحركة، على احد الشوارع او الميادين بدولة الامارات، مؤكدا أن ذلك تقديرا لدورهم ليكونوا مثالا ونموذجا يحتذى به للأجيال القادمة.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تحرص على دعم كافة الرياضات، ويظهر ذلك من خلال المرافق الرياضية المنتشرة في أرجاء الدولة، والاستثمارات الكبيرة في مجال الرياضة والترفيه، منوها بأنه منذ تأسيس الدولة أولى شيوخ الإمارات، بإضفاء الطابع المؤسسي على قطاع الرياضة نظراً لدوره الهام في التنمية والنهوض بالأمة.

وأكد جاسم الزعابي على أن دولة الإمارات توفر كل الدعم المطلوب للرياضة، مشددا على أن الحفاظ على مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه واحدا من المحاور الستة الرئيسية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات.​