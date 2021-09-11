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لافروف: نأمل في استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية

09:18 م السبت 11 سبتمبر 2021
لافروف: نأمل في استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية

سيرجي لافروف

موسكو - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمل موسكو في استئناف اللجنة الدستورية السورية عملها في أقرب وقت.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في أعقاب محادثات أجراها مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو: "لقد أبلغنا الشركاء بعملنا سواء على المستوى الثنائي مع دمشق أو في إطار صيغة أستانا بمشاركة تركيا وإيران، وكذلك على منصة جنيف حيث نأمل أن تسنأنف وفي أقرب وقت أعمال اللجنة الدستورية بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة".

ونقل الموقع الإخباري لقناة (أرتي بالعربي) الروسية عن لافروف قوله إن الجانب الروسي أشار أيضا أثناء المحادثات إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين والمشاركة في إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة بالحرب بعيدا عن التسييس".

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي روسيا موسكو

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