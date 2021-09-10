Masrawy logo white

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 174 مواطنا في مواجهات مع الاحتلال

09:25 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 174 مواطنا في مواجهات مع الاحتلال

الهلال الأحمر الفلسطيني

رام الله - (أ ش أ):

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 174 مواطنا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في عدة مناطق بمحافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 174 إصابة تنوعت ما بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، وكسور ورضوض، خلال مواجهات مع الاحتلال في (بيتا، وأوصرين، وحوارة) جنوب نابلس، و(بيت دجن) شرقا.

وأشار جبريل إلى أن قوات الاحتلال استهداف مركبتي إسعاف بقنابل الغاز، واحدة تابعة لجمعية الهلال الأحمر والأخرى لجمعية الإغاثة الطبية.

هذا المحتوى من

الهلال الأحمر الفلسطيني رام الله قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي

الخبر التالى:

مسئولة أممية: نامل أن يكون التخفيف من معاناة المواطنين ضمن أولويات الحكومة اللبنانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
413

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

731

متعافون اليوم

291585

إجمالي الإصابات

16836

إجمالي الوفيات

244793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل "جرح بآلة حادة".. أول بيان رسمي من البيئة بشأن "هجوم قرش" في الساحل الشمالي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا