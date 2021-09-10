الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 174 مواطنا في مواجهات مع الاحتلال

رام الله - (أ ش أ):

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 174 مواطنا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في عدة مناطق بمحافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 174 إصابة تنوعت ما بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، وكسور ورضوض، خلال مواجهات مع الاحتلال في (بيتا، وأوصرين، وحوارة) جنوب نابلس، و(بيت دجن) شرقا.

وأشار جبريل إلى أن قوات الاحتلال استهداف مركبتي إسعاف بقنابل الغاز، واحدة تابعة لجمعية الهلال الأحمر والأخرى لجمعية الإغاثة الطبية.