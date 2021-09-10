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الرئيس اللبناني: الأولوية لحل مشاكل المواطنين والأمور الدستورية ساهمت في تأخير تشكيل الحكومة

04:52 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
الرئيس اللبناني: الأولوية لحل مشاكل المواطنين والأمور الدستورية ساهمت في تأخير تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت- (أ ش أ):

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الأولوية الآن لحل مشاكل المواطنين الحالية، مؤكدا أن هناك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الرئاسة والحكومة، داعيا إلى العمل للخروج من الأزمة الحالية وكل الأزمات الموروثة.

واعتبر عون، في تصريحات له اليوم عقب تشكيل الحكومة الجديدة، أن نتائج ما وصفه بالحكم السيء على مدى 30 سنة كانت متراكمة واضيفت إليها المصائب الكبرى التي حلت بالبلد.

ووصف عون الحكومة بأنها أحسن ما يمكن التوصل إليه وهي قادرة على العمل، مؤكدا أن الأمور الدستورية ساهمت في تأخير التشكيل بعض الشيء، ولكن تم الحفاظ على الدستور وعلى التقليد المتّبع في التأليف.

وكان عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قد وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة والتي تضم أربعة وعشرين وزيرا.

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