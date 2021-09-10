لبنان تصف المحادثات في الأردن حول جلب الغاز بالمثمرة

بيروت- ( د ب أ ):

وصف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر المحادثات التي أجراها في العاصمة عمان خلال الاجتماع الرباعي بين لبنان والأردن ومصر وسوريا حول موضوع جلب الغاز بالمثمرة، وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يتطلب التحقق من الأمور التقنية.

تصريحات الوزير غجر جاءت بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم الجمعة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأضاف الوزير غجر بعد اللقاء " أطلعت فخامة الرئيس على أجواء المحادثات التي حصلت في عمان خلال الاجتماع الرباعي بين لبنان والاردن ومصر وسوريا بمواكبة من البنك الدولي بشأن استجرار الغاز المصري عبر سوريا والأردن إلى معمل دير عمار في الشمال".

وقال الوزير غجر " كانت المباحثات ودية ومثمرة وتم الاتفاق على جدول زمني محدد لإعادة تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الدول الأربع في العام 2009 بعد تقويمها واستكمال الاجراءات التقنية كافة المتعلقة بها".

وردا على سؤال حول الفترة الزمنية المطلوبة للبدء بتطبيق هذا المشروع، أوضح الوزير غجر أنه "يتطلب التحقق من الأمور التقنية حوالي ثلاثة اسابيع، فكل دولة عليها الكشف على منشآتها وأنابيبها وقدرتها على استيعاب الغاز أو إمكان حصول تهريب في محل ما، بالإضافة إلى القياسات وسلامة الغاز".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على "إجراء مسح من قبل كل دولة على منشآتها للتأكد من سلامتها ومدى قدرتها على استيعاب الغاز وجهوزيتها للتشغيل وتقديم تقرير بهذا الشأن وذلك خلال فترة ثلاثة أسابيع". بالإضافة إلى "بدء المباحثات مع البنك الدولي وجمهورية مصر العربية لتقويم العقود والاتفاقيات وتحديد الكميات والاسعار والمدة الزمنية لكل اتفاقية".

وأعلن أنه تم الإتفاق أيضاً على "الطلب من البنك الدولي المساعدة في ايجاد الحلول لمسألة التمويل من خلال ضمانة الدفع او الدفع لفترة قصيرة"، بالإضافة إلى "الطلب من البنك الدولي المساعدة في الحصول على الاستثناءات الضرورية من الإدارة الأميركية لتسهيل السير بهذا المشروع".

وعن نفاذ مادة البنزين قال الوزير غجر " إن المحروقات ككل موجودة، ولازلنا نحاول استعمال الرصيد المتبقي من 225 مليون دولار كي نسعر كميات البنزين بالسعر الرسمي، ولن ينقطع البنزين خلال أسبوع. ونحن نبحث مع البنك المركزي للوصول الى إمكانية فتح اعتمادات في المرحلة المقبلة. وهل ستكون هذه الاعتمادات على سعر منصة صيرفة، او على الدولار؟، إن هذا الأمر لم يبت حتى الآن".

يذكر أن الأردن استضافت في الثامن من الشهر الجاري اجتماعاً وزارياً لدول خط الغاز العربي، (مصر والأردن وسورية ولبنان). وتم خلاله الاتفاق على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبمتم عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك.