مدير منظمة الصحة العالمية ينتقد الصين ويلمح إلى إمكانية فرض عقوبات عليها

برلين - (د ب أ)

وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، انتقادا واضحا على غير المعتاد للصين بسبب عدم تعاونها في التحقيقات الرامية إلى الكشف عن أصل فيروس كورونا.

وألمح تيدروس إلى إمكانية فرض عقوبات حال رفضت إحدى الدول الأعضاء التعاون المطلوب مع المنظمة.

وأدلى وزير الصحة الألماني ينس شبان بتصريحات مشابهة. وجاءت تصريحات تيدروس وشبان بعد تدشين مركز جديد تابع لمنظمة الصحة للإنذار المبكر من الجوائح في العاصمة الألمانية برلين.

وسيعتمد المركز على تقديم بيانات من قبل مؤسسات علمية وحكومات ليقوم المركز بتحليلها والاستفادة منها في إعداد تقييم للمخاطر حتى يمكن التعرف على المخاطر المحتملة للجوائح قبل انتشار أي فيروس في أنحاء العالم وذلك على نحو مغاير لما حدث مع جائحة كورونا.

يذكر أن بعض الدول الأعضاء في المنظمة، وبينها ألمانيا، تعمل في الوقت الراهن على إعداد معاهدة عالمية للجائحة تنص على بنود تشمل ما يتعلق بإلزام الدول بالشفافية والتعاون مع المنظمة.

وقال الوزير الألماني:" نحن بحاجة إلى التزامات من قبل كل الدول الأعضاء أو كل من سيوقع على هذه المعاهدة من أجل توفير الشفافية التامة في حال اندلاع أي وباء".

وحذر شبان من أنه في حال عدم حدوث هذا فستكون هناك عواقب. وقال تيدروس، إن بحث فرض عقوبات يمكن أن يكون أمرًا مهمًا.

وترفض الصين حتى اليوم تقديم بيانات أولية عن حالة أول 174 مريضا أُصِيْبُوا بعدوى فيروس كورونا، كما ترفض كل الاتهامات الموجهة لها وتقول إن التحقيق في أصل الفيروس سيتم استغلاله سياسيا من دول أخرى ولاسيما الولايات المتحدة.

ورد تيدروس قائلاً: إن "التسييس حدث لأن لا يمكن الوصول إلى البيانات والمعلومات كما كان متوقعًا، ونحن نناشد الصين، من فضلكم شاركوا البيانات" مشيرًا إلى أن هذا التعاون لم يحدث بعد.