كوريا الجنوبية تُسجل 2025 إصابة جديدة بكورونا

سول - أ ش أ:

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 253 ألفا و445 إصابة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن الوكالة قولها، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2292 ليبلغ معدل الوفيات 0.9%.