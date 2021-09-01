Masrawy logo white

كوريا الجنوبية تُسجل 2025 إصابة جديدة بكورونا

08:42 ص الأربعاء 01 سبتمبر 2021
كوريا الجنوبية تُسجل 2025 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

سول - أ ش أ:

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 253 ألفا و445 إصابة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن الوكالة قولها، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2292 ليبلغ معدل الوفيات 0.9%.

هذا المحتوى من

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

الصين تُسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
279

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

288441

إجمالي الإصابات

16736

إجمالي الوفيات

239343

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا