الهند تسجل 41 ألفًا و965 إصابة جديدة بكورونا
نيودلهي - أ ش أ:
سجلت وزارة الصحة الهندية، 41 ألفا و965 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 32 مليونا و810 آلاف و845 حالة.
وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /الأربعاء/ - بأنه تم تسجيل 460 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 439 ألفا و20 حالة.
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