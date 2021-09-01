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الهند تسجل 41 ألفًا و965 إصابة جديدة بكورونا

08:16 ص الأربعاء 01 سبتمبر 2021
الهند تسجل 41 ألفًا و965 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

نيودلهي - أ ش أ:

سجلت وزارة الصحة الهندية، 41 ألفا و965 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 32 مليونا و810 آلاف و845 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /الأربعاء/ - بأنه تم تسجيل 460 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 439 ألفا و20 حالة.

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