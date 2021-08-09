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الديمقراطيون يعلنون عن ميزانية تمكن بايدن من تنفيذ خطة بقيمة 3.5 تريليون دولار

07:28 م الإثنين 09 أغسطس 2021
الديمقراطيون يعلنون عن ميزانية تمكن بايدن من تنفيذ خطة بقيمة 3.5 تريليون دولار

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

نشر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ اليوم، الاثنين، نص قرار الميزانية الذي يحدد جدول الأعمال الاقتصادي للرئيس الأمريكي جو بايدن بمبلغ 5ر3 تريليون دولار، فضلاً عن مواجهة مع الجمهوريين بشأن حدود الدين في سبتمبر المقبل حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت بلومبرج أنه من المتوقع أن يتم التصويت على مخطط الميزانية هذا الأسبوع في مجلس الشيوخ وذلك بعد وقت قصير من التمرير النهائي من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري لحزمة بايدن للبنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار.

وستسمح بذلك للديمقراطيين بتجاوز الجمهوريين في مسألة توسيع شبكة الأمان الاجتماعي ومعالجة تغير المناخ، والذي سيتم سداده عن طريق زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات.

وسيتم اتباع المخطط في أقرب وقت بحلول سبتمبر بنص تنفيذ مجموعة واسعة من برامج التعليم والصحة والمناخ ، فضلا عن تمديد التخفيضات الضريبية للطبقة الوسطى. وسيتعين على جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الخمسين الاتحاد خلفها ليتم تمرريرها.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في رسالة إلى أعضاء المجلس الديمقراطيين بشأن الميزانية: "من خلال توفير فرص التعليم والرعاية الصحية ورعاية الأطفال والسكن بأسعار معقولة بشكل أكبر، يمكننا أن نعطي عشرات الملايين من الأسر دفعة إلى الأمام إن هذا التشريع سيوفر أكبر تخفيض ضريبي للأسر الأمريكية في جيل واحد، في حين سيجعل الأثرياء يدفعون نصيبهم العادل".

مجلس الشيوخ الأمريكي جو بايدن الديمقراطيون

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