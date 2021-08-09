Masrawy logo white

إيران: رئيسي متمسك بالعمل على رفع العقوبات..وعلى واشنطن التخلي عن عقلية ترامب

10:47 ص الإثنين 09 أغسطس 2021
إيران: رئيسي متمسك بالعمل على رفع العقوبات..وعلى واشنطن التخلي عن عقلية ترامب

وزارة الخارجية الإيرانية

طهران- (د ب أ):

أكدت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي متمسك بالعمل على رفع العقوبات المفروضة ضد إيران، ودعت في الوقت نفسه الولايات المتحدة إلى التوقف عن التعامل بنفس عقلية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده القول :"على الولايات المتحدة أن تعلم بأنها لن تستطيع الوصول إلى أية نتيجة إذا ظلت تتعامل بعقلية الرئيس السابق دونالد ترامب، عليها تغيير هذه العقلية والتعامل مع الواقع الموجود على الأرض".

وقال إن "سياسة الضغوط القصوى قد فشلت، وإيران لن تقبل بأقل من الاتفاق النووي".

وبشأن محادثات فيينا الخاصة بإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى، شدد المتحدث بالقول :"إيران لم تترك محادثات فيينا، لكن انتقال السلطة في طهران يستدعي إجراء تغييرات في الفريق المفاوض".

الخارجية الإيرانية العقوبات ترامب إبراهيم رئيسي

الخبر التالى:

سول وواشنطن تبدآن غدا تدريبات تمهيدية للتدريبات العسكرية المشتركة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
65

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

402

متعافون اليوم

284706

إجمالي الإصابات

16575

إجمالي الوفيات

233227

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • وظائف السكة الحديد: اليوم بدء تلقي طلبات التقديم لوظيفة (فني ومنهدس)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا