قرقاش يسلم رسالة خطية من رئيس الإمارات إلى نظيره التونسي

وكالات

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت بقصر قرطاج، أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الاماراتي، الذي كان محمّلا برسالة خطية موجهة إلى الرئيس التونسي من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونوه قيس سعيد وفقًا لبيان الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" على متانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين، وجدد تأكيد حرص تونس على مزيد الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتوجه الرئيس التونسي بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعبًا، على موقفها النبيل بالتضامن مع تونس في هذا الظرف الوبائي والسياسي الذي تمرّ به.

وأشار إلى أنه تحمل الأمانة باتخاذ التدابير الاستثنائية في إطار الدستور بهدف تكريس سيادة الشعب والحفاظ على الدولة ووضع حد لكل مظاهر العبث بمؤسساتها وتعطيل سيرها.

ومن جانبه، أكد أنور قرقاش على أن الإمارات تتفهم القرارات التاريخية للرئيس التونسي وتدعمها، وهي تدرك أهميتها للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها.

وثمن أنور قرقاش اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس، وشدد على أن الإمارات على ثقة بقدرة رئيس الجمهورية على عبور هذه المرحلة وحماية الدولة التونسية من كل ما يهددها.

وأعرب، عن استعداد الإمارات لدعم تونس والوقوف إلى جانبها تعزيزًا لما يجمع البلدين من روابط أخوية تاريخية.