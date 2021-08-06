أستراليا: إعطاء 13 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

سيدني - (د ب أ):

أفادت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس أنه تم في المجمل إعطاء 13 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في استراليا حتى الآن.

وقدرت بلومبرج أن متوسط معدل التطعيم في أستراليا يبلغ 201 ألفا و 659 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 6 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم بالبلاد قبل حوالي 23 أسبوعا.

ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 35 ألفا و 391 حالة، فضلا عن وفاة 932 شخصا.

وسجلت أستراليا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و 27 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.