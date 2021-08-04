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إدارة بايدن توافق على أول عملية بيع أسلحة لتايوان

11:36 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
إدارة بايدن توافق على أول عملية بيع أسلحة لتايوان

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أول عملية بيع أسلحة لتايوان، وهي صفقة محتملة بقيمة 750 مليون دولار، وسط تصاعد التوترات مع الصين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتضم الصفقة 40 مدفع هاوتزر جديد من طراز "إم 109" ذاتية الدفع لتايوان وما يقرب من 1700 مجموعة لتحويل المقذوفات إلى ذخائر أكثر دقة موجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي، وفقا لإخطار وزارة الخارجية إلى الكونجرس اليوم الأربعاء.

ويجب أن يمر البيع المقترح بعملية مراجعة في الكونجرس ثم من خلال مفاوضات بين تايوان وشركة نظم هندسة الفضاء والجو البريطانية "بي ايه إي سيستيمز"، التي تزود الجيش الأمريكي أيضا بأحدث إصدار من مدافع الهاوتزر، قبل توقيع العقد والاتفاق على مواعيد التسليم.

وعلى الرغم من أن البيع المقترح الجديد ليس كبيرا بشكل خاص في نطاقه أو طموحا في الأسلحة المقدمة، فمن المؤكد أن الصين ستندد به.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة في السعي لتحقيق الوحدة.

ووصف الرئيس الصيني شي جين بينج سعي بلاده للسيطرة على تايوان بأنها "مهمة تاريخية" في خطاب ألقاه بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

جو بايدن الرئيس الأمريكي بيع أسلحة لتايوان تايوان

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