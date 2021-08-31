بلينكن يشيد بالعمل "الاستثنائي والشجاع" للسفارة الأمريكية في كابول

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالعمل "الاستثنائي والشجاع"، الذي قامت به السفارة الأمريكية في كابول.

وقال بلينكن في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الثلاثاء: "أنا واثق من أن مهاراتهم وتفانيهم سيستمر في الارتقاء بعملنا القنصلي ودبلوماسيتنا مع بدء فصل جديد".

كانت الولايات المتحدة قد أكدت أمس أنها علقت وجودها الدبلوماسي في كابول، وذلك بعد انتهاء مهمة القوات الأمريكية في أفغانستان.