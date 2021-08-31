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بلينكن يشيد بالعمل "الاستثنائي والشجاع" للسفارة الأمريكية في كابول

07:38 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
بلينكن يشيد بالعمل "الاستثنائي والشجاع" للسفارة الأمريكية في كابول

أنتوني بلينكن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالعمل "الاستثنائي والشجاع"، الذي قامت به السفارة الأمريكية في كابول.

وقال بلينكن في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الثلاثاء: "أنا واثق من أن مهاراتهم وتفانيهم سيستمر في الارتقاء بعملنا القنصلي ودبلوماسيتنا مع بدء فصل جديد".

كانت الولايات المتحدة قد أكدت أمس أنها علقت وجودها الدبلوماسي في كابول، وذلك بعد انتهاء مهمة القوات الأمريكية في أفغانستان.

هذا المحتوى من

Asha
أنتوني بلينكن الولايات المتحدة وزير الخارجية الأمريكي أفغانستان القوات الأمريكية

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