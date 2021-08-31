الولايات المتحدة خارج أفغانستان بعد 20 عامًا من غزوها

كابول- (بي بي سي):

أنهت الولايات المتحدة الاثنين عملية انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان نهائياً، وفقا للبنتاجون.

وانتهى الانسحاب الأمريكي بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، نجحت القوات الأمريكية خلالها في إجلاء الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغان رغم الفوضى التي سادت تلك العملية.

وأكد الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية أنهت عملية الانسحاب من أفغانستان.

وقال ماكينزي: "الانسحاب الذي نشاهده الليلة ليس فقط نهاية للدور العسكري في عملية الإجلاء، إنما هو أيضا نهاية لمهمة عسكرية امتدت لعشرين عاما، وكانت بدايتها بعد وقت قصير من 11 من سبتمبر 2001".

وغادرت آخر رحلة جوية أمريكية في إطار إجراءات الإجلاء مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة كابل حوالي الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت نيويورك الشرقي في 31 أغسطس بموجب الاتفاق على الانسحاب النهائي من أفغانستان بين الإدارة الأمريكية وحركة طالبان.

ومن المقرر أن ينشر البنتاغون صورا للجنرال كريس دوناهيو والسفير الأمريكي لدى كابل روس ويلسون وهما على متن الطائرة C-17 العملاقة التي تحمل الرحلة الأخيرة في إطار عملية الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من أفغانستان، وهي أيضا الرحلة الأخيرة من رحلات عملية الإجلاء الجوي.

يُذكر أن الغزو الأمريكي لأفغانستان جاء بذريعة القضاء على الجماعات الإرهابية التي نفذت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، وقتل على مدار السنوات العشرين منذ الغزو الأمريكي حوالي 2461 أمريكيا بين مدني وعسكري علاوة على إصابة حوالي 20000 أمريكي في أفغانستان في تلك الفترة.

وسيطرت طالبان على أفغانستان في 14 أغسطس ىالجاري بعد أن سقطت العاصمة كابل في أيدي الجماعة المسلحة دون قتال، وهو ما جاء استكمالا لسيطرة طالبان على أغلب أراضي البلاد مع بدء الانسحاب الأمريكي الذي يمثل اليوم نهايته الرسمية.

حقبة جديدة تبدأ في أفغانستان

بعد عشرين عاما انتهت الحرب في أفغانستان.

وقال الجنرال كينيث ماكينزي، أكبر قائد عسكري أمريكي في المنطقة، إن آخر طائرة من طراز سي 17 غادرت كابل وعلى متنها السفير الأمريكي.

وهكذا أنتهت عملية ضخمة لإجلاء أكثر من 120 ألف شخص فيما يزيد قليلاً عن أسبوعين: أميركيون وأجانب آخرون والعديد من الأفغان.

لكن العملية اختتمت بمأساة مقتل مدنيين في ضربة جوية أمريكية وهي مآس لم تغب عن البلاد طوال فترة الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها تحقق في تقارير تفيد بأن ضربة بطائرة مسيرة استهدفت "انتحاريا" في الساعات الأخيرة من العملية قتلت ما يصل إلى 10 مدنيين.

قال الجنرال ماكينزي إنه على الرغم من انتهاء المهمة العسكرية، فإن المهمة الدبلوماسية لمساعدة أولئك الذين لم يتمكنوا من المغادرة قبل الموعد النهائي ستستمر.

وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يؤكد أنه يتوقع أن تفي طالبان بوعودها بالسماح للناس بالمغادرة، بما في ذلك الأفغان الذين دعموا المجهود الحربي.

كما حدد بعبارات عامة التوقعات بشأن مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان ووصول المساعدات الإنسانية، معتمداً مجموعة من القواعد الأساسية للتعامل مع هذه المرحلة الجديدة في أفغانستان.

ملخص موجز لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): نهاية مهمة استمرت 20 عاما

أكد الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة قد أكملت انسحابها من أفغانستان.

غادرت آخر الرحلات الجوية الأمريكية مطار حامد كرزاي الدولي في الساعة 15:29 بتوقيت شرق الولايات المتحدة - منتصف الليل ، 31 أغسطس، في كابل وهو الموعد النهائي المتفق عليه مع طالبان للانسحاب.

سينشر البنتاغون صورة لآخر طائرة سي 17 تغادر كابل، مع الميجور جنرال كريس دوناهو والسفير الأمريكي في أفغانستان، روس ويلسون على متنها.

قال الجنرال ماكينزي: "انسحاب الليلة يشير إلى نهاية الجهد العسكري للإجلاء، ولكن أيضا نهاية المهمة التي استمرت 20 عاما تقريبا والتي بدأت في أفغانستان بعد وقت قصير من ١١ سبتمبر 2001".

قُتل ما مجموعه 2461 جنديا ومدنيا أمريكيا في أفغانستان، وأصيب أكثر من 20 ألفا، في العقدين الماضيين - بما في ذلك 13 جنديا أمريكيا قتلوا الأسبوع الماضي في هجوم فرع خراسان للدولة الإسلامية على مطار كابل.

منذ 14 أغسطس، أي قبل يوم من استيلاء طالبان على كابل، قامت الولايات المتحدة بإجلاء أكثر من 79000 مدني من المطار، بما في ذلك 6000 أمريكي وأكثر من 73503 من مواطني دول ثالثة والمدنيين الأفغان والأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية والمؤهلين للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة مشمولون في هذا العدد.

قامت الطائرات الأمريكية وقوات التحالف بإجلاء أكثر من 123 ألف مدني - بمعدل أكثر من 7500 مدني في اليوم

استغرقت مهمة الإخلاء 18 يوما، بما في ذلك 16 يوما كاملا من عمليات الإخلاء وأكثر من 19000 شخصاً في أحد الأيام.

عندما بدأت المهمة، قال الجنرال ماكينزي، انهم كانوا يعملون "مفترضين أن قوات الأمن الأفغانية ستكون شريكا أمنيا راغبا وقادرا في كابل، للدفاع عن العاصمة لبضعة أسابيع" لكن ذلك لم يحدث اذ سيطرت طالبان على المدينة في اليوم التالي.

خلال عشرين عاما من الوجود الأمريكي في أفغانستان، خدم أكثر من 800 ألف جندي أمريكي و25 ألف مدني في البلاد