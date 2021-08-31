Masrawy logo white

تقرير: عباس طلب من جانتس رفات فلسطينيين ووقف عنف المستوطنين

08:36 ص الثلاثاء 31 أغسطس 2021
تقرير: عباس طلب من جانتس رفات فلسطينيين ووقف عنف المستوطنين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

تل أبيب-(د ب أ):

كشفت هيئة البث للاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس خلال لقائهما مؤخرا استعادة رفات النشطاء الفلسطينيين لدى إسرائيل ووقف عنف المستوطنين.

وذكرت الهيئة أن عباس طلب من جانتس العمل على إعادة العشرات من جثث النشطاء التي تحتفظ بها إسرائيل، وأضافت أن جانتس أجاب بأن إسرائيل ستدرس الطلب.

كما طلب عباس بوقف دخول قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المدن الفلسطينية في المناطق المصنفة "أ"، والعمل ضد عنف المستوطنين.

تجدر الإشارة إلى أن المناطق الفلسطينية مقسمة في اتفاقية أوسلو الثانية إلى ثلاثة أقسام: المنطقة "أ" وتخضع لسيطرة مدنية وأمنية كاملة من قبل السلطة الفلسطينية، والمنطقة "ب" وتخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، والمنطقة "ج" وتخضع لسيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية كاملة، ما عدا على المدنيين الفلسطينيين.​

الاحتلال الإسرائيلي محمود عباس بيني جانتس فلسطين رفات النشطاء الفلسطينيين

الخبر التالى:

تايلاند تسجل 14 ألفاً و666 حالة اصابة جديدة بكورونا و190 وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
263

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

288162

إجمالي الإصابات

16727

إجمالي الوفيات

238580

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا