مجلس الأمن يتخذ قرارًا يطالب طالبان بضمان العبور الآمن من أفغانستان

نيويورك - (د ب أ)

اتخذ مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين قرارًا يطالب فيه حركة طالبان بضمان العبور الآمن من أفغانستان.

وصوت مجلس الأمن الدولي على قرار اليوم الاثنين يقضي بهدف زيادة الضغط على طالبان لمنح المرور الآمن للراغبين في الخروج من كابول.

ويشدد مشروع القرار الفرنسي البريطاني على حاجة الأمم المتحدة لأن يكون لديها حق الوصول الانساني.

لكن طبقا للدبلوماسيين لا يتضمن مشروع القرار أي ذكر مباشر لمنطقة آمنة تابعة للأمم المتحدة في كابول والتي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطلع الأسبوع الحالي.