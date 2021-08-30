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باكستان تحذر العالم من التخلي عن أفغانستان

02:13 م الإثنين 30 أغسطس 2021
باكستان تحذر العالم من التخلي عن أفغانستان

باكستان

عواصم عالمية - أ ش أ

حذر مستشار الأمن القومي الباكستاني مؤيد يوسف، اليوم /الاثنين/، العالم من التخلي عن أفغانستان مرة أخرى.
وقال معيد - في كلمة له حول الصراع في أفغانستان، وفق ما نقلته صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية - إن "الوقت قد حان لأن يتعلم المجتمع الدولي من الأخطاء الجماعية من أجل مستقبل أفغانستان واستقرارها الإقليمي".. لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش اعترف رسميا بارتكاب خطأ بالتخلي عن باكستان وأفغانستان، حيث ترك فراغا أمنيا ملأه تنظيم القاعدة وجماعات مسلحة أخرى.

وفي الشأن الأفغاني أيضا، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان زامير كابولوف ضرورة عدم استبعاد مزيد من الضربات الأمريكية في أفغانستان، مشددا على أن بلاده لفتت انتباه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مرارا في المقام الأول إلى التهديد القادم من تنظيم (داعش) الإرهابي.

وفي سياق متصل، قال وزير الشؤون الخارجية الكرواتي جوردان رادمان، حسبما نقلت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، "إن كرواتيا ستقرر في محادثات مع شركائها ما إذا كانت ستستقبل المزيد من المواطنين الأفغان الفارين من حكم طالبان، وذلك عقب وصول 19 أفغانيا سيحصلون على حق اللجوء في البلاد".. لافتا إلى أن وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش سيسافر إلى بروكسل الأسبوع المقبل لمناقشة الهجرة واللاجئين مع وزراء الاتحاد الأوروبي الآخرين.

وكان 19 مواطنا أفغانيا قد وصلوا إلى مطار زغرب أمس الأول /السبت/، وكان المهاجرون قد عملوا كموظفي دعم للبعثة الكرواتية في أفغانستان.. وقالت وزارة الداخلية الكرواتية "إنه لن يتم الكشف عن هويتهم حفاظا على أمنهم".

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