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الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي

11:48 م الأحد 29 أغسطس 2021
الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله - (د ب أ)

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الأحد مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في مدينة رام الله في الضفة الغربية، بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني.

وذكر وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه في تويتر أن عباس بحث مع جانتس "العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من كل جوانبها" من دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

من جهتها، ذكرت القناة 12 العبرية أن الاجتماع بين عباس وجانتس تم بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي كان اجتمع في واشنطن مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضية.

الرئيس الفلسطيني وزير الدفاع الإسرائيلي محمود عباس

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