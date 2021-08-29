كورونا: اليابان تعلق استخدام لقاح موديرنا بعد اكتشاف عبوات ملوثة

طوكيو- (بي بي سي):

أعلنت السلطات في محافظة أوكيناوا اليابانية أنها علقت اليوم الأحد استخدام لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا بعد اكتشاف مواد غريبة في دفعة جديدة ملوثة منه.

وجاء القرار غداة فتح تحقيق من قبل وزارة الصحة اليابانية بعد وفاة رجلين تلقيا الجرعة الثانية من لقاح موديرنا من أصل 1.63 مليون جرعة علقت الحكومة استخدامها بسبب العثور على شوائب في بعض العبوات.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الدفعات التي رصد فيها التلوث أمس السبت في أوكيناوا، تختلف عن التي تم تعليق استخدامها قبل ذلك بسبب شوائب في بعض العبوات.

من جهتها قالت شركة موديرنا الأمريكية ومجموعة تاكيدا التي تستورد وتوزع اللقاحات في اليابان في بيان مشترك "ليس لدينا حتى الآن دليل على أن الوفيتين نجمتا عن لقاح موديرنا"، وأضافتا أنه تم إرسال القوارير إلى مختبر لتحليلها و"ستعرف النتائج الأولى في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".

وتفترض الشركة الأمريكية أن المشكلة مصدرها خط إنتاج للشركة الموقعة للعقد الثانوي في إسبانيا وهي تنتج اللقاحات المضادة لكورونا للأسواق خارج الولايات المتحدة.

وتلقى نحو 44 بالمئة من سكان اليابان لقاحا كاملا بينما تواجه البلاد زيادة قياسية في عدد الإصابات بالفيروس مرتبطة بانتشار المتحور دلتا، السلالة الأكثر عدوى.