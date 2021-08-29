طالبان: استمرار المناقشات حول تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

كابول- (د ب أ):

تحدث شير محمد عباس ستانيكزاي، العضو البارز في المكتب السياسي لحركة طالبان، عن مشاورات تجرى بين قيادة الحركة ومختلف الأعراق والأحزاب السياسية بشأن تشكيل حكومة شاملة.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، الأحد، عن ستانيكزاي قوله في خطاب موجه للأمة عبر محطات الإذاعة والتلفزيون الوطنية، أنه سيتم ضم جميع الأشخاص من مختلف مناحي الحياة في الحكومة المقبلة.

وأضاف "حاليا، تجري قيادة طالبان مشاورات مع مختلف المجموعات العرقية والأحزاب السياسية وداخل الإمارة الإسلامية بشأن تشكيل حكومة، تحظى بالقبول في داخل أفغانستان وخارجها والاعتراف بها".

وتابع أن جميع الأشخاص سيروا أنفسهم مشمولين في الحكومة المقبلة ، التي سيتم تشكيلها بعد مشاورات مع شعب أفغانستان .

وتابع ستانيكزاي "منذ انهيار الحكومة السابقة في 15 أغسطس، لم تشهد أفغانستان أي حرب "، وأضاف أنه يتعين أن يعمل الشعب معا للحفاظ على السلام.

ودعا أيضا جميع المواطنين-رجالا ونساء- للعمل معا لإعادة بناء أفغانستان والوصول إلى سلام دائم.

ودعا ستانيكزاي طالبان مرة أخرى لعدم إثارة مشكلات للمواطنين، قائلا إنه لا يتم السماح لأي مقاتل من طالبان بالتدخل في الشؤون الشخصية للمواطنين أو دخول منازلهم.