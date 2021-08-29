وزير الدفاع الروسي: واشنطن تركت في أفغانستان أسلحة عالية الدقة

موسكو- (د ب أ):

حذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو من أن الولايات المتحدة تركت وراءها العديد من الأسلحة عالية الدقة في أفغانستان.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية قوله إن بعض الأسلحة عالية الدقة التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان تشمل أنظمة دفاع جوي محمولة، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وردا على سؤال حول عمليات الإجلاء من أفغانستان، قال شويجو :"نأمل أن تمر على ما يرام ... نحن نعتزم إنجاز المهمة".

كانت وكالة "بلومبرج" أفادت قبل أسبوع بأن مسلحي طالبان سيطروا على كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والمعدات، خاصة بعد قيام الجيش الأفغاني بإلقاء سلاحه خلال تمدد الحركة وسيطرتها على الولايات الأفغانية.