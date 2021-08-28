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5.5 مليون دولار منحة أمريكية للسودان ضمن حزمة المساعدات التنموية

11:16 م السبت 28 أغسطس 2021
5.5 مليون دولار منحة أمريكية للسودان ضمن حزمة المساعدات التنموية

السودان

الخرطوم - (أ ش أ):

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في مكتب المعونة الامريكية في السودا، مع وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي السودانية، اليوم السبت، اتفاقا يهدف إلى دعم السودان في الانتقال إلى دولة سلمية وديمقراطية ولمساعدته في طريقه إلى التنمية.

ووقع الاتقاق الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي السوداني، وميرفن فيروا مدير مكتب المعونة الأمريكية في السودان، بحضور براين شوكان القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم.

والتزمت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للاتفاق، بدفع أكثر من 5.5 مليون دولار، كجزء من إجمالي المساعدة التنموية المقدرة بمبلغ 200 مليون دولار بحلول عام 2024.

يشار إلى أن هذا الاتفاق هو الأول من نوعه منذ عقود بين الولايات المتحدة والسودان، ومن دعم أهداف السودان الخاصة بالعملية الانتخابية، والزراعة والصحة.

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السودان منحة أمريكية للسودان حزمة المساعدات التنموية مكتب المعونة الأمريكية

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