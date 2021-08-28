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العراق: قمة بغداد خلقت حالة حوار بدلاً من الصراعات بين الدول المشاركة

06:00 م السبت 28 أغسطس 2021
العراق: قمة بغداد خلقت حالة حوار بدلاً من الصراعات بين الدول المشاركة

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

بغداد - (د ب أ)

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم السبت إن مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة يعد حدثا كبيرا جمع دول مختلفة بينهما مشاكل كبيرة لكن القمة جمعتهم وخلقت حالة من الحوار وليس الصراع.

وقال الوزير حسين في تصريحات للصحفيين في ختام اجتماع قمة بغداد، إن جمع الأضداد في هذا المؤتمر جاء من أجل خلق حالة تهدئة في المنطقة تنعكس إيجابيا على الداخل العراقي وهي في المجمل تصب للصالح العراقي.

وأضاف وزير الخارجية العراقي أنه جرت اجتماعات جانبية بين الوفود المشاركة في القمة، مشيرًا إلى أن اللقاءات السعودية-الإيرانية مستمرة، وستستمر لأن الطرفين يرغبان بالوصول إلى نتائج إيجابية لحل المشاكل بينهما.

وأوضح الوزير حسين أن المؤتمر خلق حالة من الحوار بين جميع الأطراف والعمل المشترك لحل المشاكل بينهما بالحوار بدلاً من الصراعات والخلافات الحساسة، مؤكدًا أن نتائج المؤتمر ستؤثر على الوضع العراقي والإقليمي لأن استقرار العراق هو استقرار للمحيط الإقليمي والمنطقة بأكملها.

وتابع وزير الخارجية العراقي قائلاً: "لم نرغب في طرح النقاط الخلافية في اجتماع قمة بغداد"، مضيفًا أن عدم دعوة سوريا لحضور المؤتمر يرجع إلى كون الأزمة السورية مسألة خلافية عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

واستطرد الوزير حسين قائلا إن العراق أصبح محورًا أساسيًا في المنطقة، وإن إستمرار العراق بهذا الدور يصب بمصلحته ويخلق حالة من التوازن في المنطقة.

واختتم وزير الخارجية العراقي تصريحاته قائلا إن الأبواب مفتوحة أمام الشركات الخليجية للعمل في العراق وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية والمجالات الأخرى.

فؤاد حسين العراق بغداد وزارة الخارجية العراقية

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