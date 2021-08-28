وزير خارجية إيران من قمة بغداد: ندعم العملية السياسية فى العراق

بغداد- (د ب ا):

قال وزير خارجية إيران أمير عبداللهيان، في كلمته أمام قمة بغداد للتعاون والشراكة، السبت: "نعمل على توفير منطقة أمنه وحرة والعراق يلعب دورا هاما فى المنطقة، ونعمل على دعم العملية السياسية فى العراق".

ونوه بأن العراق بحاجة إلى الإعمار وتنظيم التعاون في المنطقة، مُشيرًا إلى دعم طهران أمن واستقرار بغداد في المنطقة، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 13 مليار دولار عبر ممرات للتبادل التجاري، بما يعكس الروابط المتجذرة في مجالات الكهرباء والغاز والمبادرات التجارية.

وقال إن العراق تضرر كثيرا من الجماعات الإرهابية وأن الشعب العراقي الذى تحرر من الإرهاب بحاجة إلى تعاون الجميع، وان إيران سارعت إلى مد يد العون للعراق لمواجهة الإرهاب لأن العراق تضرر كثيرا من الجماعات الارهابية".

وأضاف أن أمريكا ارتكبت جريمة كبيرة في اغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني وعلى دول المنطقة دعم جهود العراق في تحقيق الأمن والاستقرار للعراق.

وقال نريد تحقيق السلام عبر الحوار في المنطقة عبر الثقة المتبادلة لدول المنطقة، وتحقيق سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتحقيق الأمن المستدام والتنمية المستدامة.

وأوضح أن طهران تؤكد استمرار مساعدتها للعراق وإن تحقيق الأمن لايتم الا من خلال الثقة المتبادلة بين دولها، وأن التدخل الاجنبي لايخدم المنطقة وضرورة خروج القوات الأجنبية من العراق، وإجراء الانتخابات البرلمانية لأنها ركيزة الاستقرار فى العراق".