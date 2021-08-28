عاهل الأردن: مؤتمر بغداد فرصة لتعزيز الحوار الإقليمي والدولي

بغداد- أ ش أ:

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، يمثل فرصة جيدة لتعزيز الحوار الإقليمي والدولي، كونه يتبنى سياسة الانفتاح المبنية على القواسم المشتركة.

وقال عاهل الأردن - في كلمته أمام المؤتمر- إن الدور الذي يقوم به العراق يهدف إلى زيادة التعاون الإقليمي والدولي؛ بما يناسب الجميع.

ولفت إلى أن العراق ومنذ سنوات كثيرة يعمل على تعزيز سيادة القانون ووحدة أراضيه ودعم شعبه في مسيرته نحو التفدم ومواصلة الإنجاز.

وأكد أن العراق واجه الإرهاب نيابة عن المنطقة بأكملها، موجها الشكر على جهود أبنائه لتحقيق الاستقرار.

وأشار إلى أن دعم العراق له أولوية للأردن، موضحا أن أمن واستقرار العراق جزء من الأمن القومي للأردن والمنطقة.

وشدد عاهل الأردن على أهمية المؤتمر المنعقد في بغداد ودوره في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي؛ لما يحمله من آلية تعزز سبل التعاون لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.

واستطرد: "لابد من تعزيز التعاون دوليا وإقليميا في المنطقة لتحقيق المصلحة للجميع، موجها الشكرا للعراق وجهوده في فتح لغة حوار من شأنها تحقيق التعاون الاقتصادي والصناعي والأمني المشترك".