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نظرة تفاؤل.. عالم أوبئة ألماني يتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا

12:49 م السبت 28 أغسطس 2021
نظرة تفاؤل.. عالم أوبئة ألماني يتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا

تطورات فيروس كورونا

ميونخ- (د ب أ):

أشارت توقعات عالم الأوبئة الألماني كلاوس شتور إلى أن جائحة كورونا ستنتهي في ألمانيا في أعقاب الشتاء المقبل.

وفي تصريحات لصحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية، السبت، قال شتور: "اعتبارا من الربيع سنشهد هدوءا ملحوظا للغاية للموقف، وستنتهي الجائحة عندئذ، وسيسود في الصيف مرة أخرى وضع طبيعي تماما رغم بعض الإصابات".

ورأى شتور أن الأعداد المرتفعة لإصابات كورونا هي حتى الآن "تطور متوقع" و"لا تدعو للانزعاج".

في الوقت نفسه، أعرب شتور عن القلق حيال وجود أكثر من 4 ملايين شخص في ألمانيا فوق الستين لم يتلقوا تطعيم كورونا بعد، وقال إن هؤلاء الأشخاص "معرضون بشكل تام للإصابة بالفيروس".

وأضاف شتور أن هذا الأمر "يكفي في الشتاء لإحداث ارتفاع مأساوي في حالات المسارات الخطيرة للمرض وحالات الدخول إلى المستشفى، ويجب الانشغال بهذا الأمر وتحسين التقدم في حملة التطعيم"، وطالب بإفساح الأولوية لجرعات التطعيم التنشيطية وتحسين معدل التطعيم في قطاع الرعاية والتمريض.

فيروس كورونا كوفيد 19 ألمانيا كلاوس شتور

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