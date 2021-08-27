Masrawy logo white

البيت الأبيض يعلن تأكيد بايدن على ضرورة قتل مدبري هجوم أفغانستان

09:55 م الجمعة 27 أغسطس 2021
البيت الأبيض يعلن تأكيد بايدن على ضرورة قتل مدبري هجوم أفغانستان

البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ):

أكدت الإدارة الأمريكية عزمها على قتل مدبري الهجوم المدمر في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول أمس الخميس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الجمعة في واشنطن في إشارة إلى التهديد الأخير من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم: "لقد أوضح الرئيس أنه لا يريدهم أن يظلوا على قيد الحياة فوق الأرض".

جاء ذلك في رد ساكي على سؤال عما إذا كان الرئيس يريد قتل منفذي الهجوم أو تقديمهم للعدالة.

كان أحد الانتحاريين التابعين لـ"تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" فجر نفسه أمس الخميس خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول ما أسفر عن مقتل العشرات، ومن بينهم 13 جنديا أمريكيا.

وكان بايدن هدد الإرهابيين بالانتقام بعد ساعات قليلة من تنفيذ الهجوم، وقال: "سنطاردكم ونجعلكم تدفعون ثمن ذلك".

وقالت ساكي إن الحكومة لن تعلق على تفاصيل كيفية التعامل مع منفذي الهجوم، لكنها شددت على أن هذا الالتزام سيظل ساري المفعول "حتى يتم تنفيذه" بحسب قولها.

وأضافت ساكي أنه ليس لدى الرئيس والجيش أدنى شك في أن لديهم كل الصلاحيات لمهاجمة داعش.

البيت الأبيض واشنطن أمريكا أفغانستان

الخبر التالى:

رئيس المكسيك يظل عالقا في سيارته لأكثر من ساعتين بسبب مظاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
221

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا