سفير روسيا بأفغانستان: مقتل 50 شخصا في مطار كابول منذ بدء عمليات الإجلاء

وكالات:

قال سفير روسيا لدى أفغانستان، دميتري زيرنوف، إن نحو 50 شخصا قتلوا في مطار كابول منذ بدء عمليات الإجلاء، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

ووقع تفجيرين في محيط مطار كابول، العاصمة الأفغانية، ما أسفر عن مقتل العشرات، بينهم أمريكيين.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، التقارير حول التفجيرين الذين وقعا في محيط مطار كابول.