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بولندا تنهي مهمة الإجلاء في أفغانستان

12:24 م الخميس 26 أغسطس 2021
بولندا تنهي مهمة الإجلاء في أفغانستان

مطار كابول

وارسو- (د ب أ):

ذكر نائب وزير الخارجية البولندي مارسين برزيداتش، أن آخر طائرة بولندية تحمل هؤلاء الذين يحتاجون الخروج من أفغانستان وصلت بولندا صباح اليوم الخميس.

وقال نائب وزير الخارجية إن بولندا نقلت 1300 شخص في 14 طائرة و200 منهم بناء على طلب من دول أخرى ومنظمات، بحسب وكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي).

وقال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إن مهمة الجيش البولندي في أفغانستان سوف تنتهي بالكامل اليوم.

ونقلت الوكالة عن برزيداتش قوله: "لا يمكننا الاستمرار بالمجازفة بأرواح شعبنا، بسبب التهديد الإرهابي المتنامي وعدم الاستقرار المتزايد".

أعلنت العديد من الدول الأوروبية اليوم الخميس أن عمليات الإجلاء الخاصة بها انتهت.

وتأتي السرعة في المغادرة نتيجة لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالالتزام بالخطط لسحب القوات الأمريكية بحلول 31 أغسطس.

عندما تغادر القوات الأمريكية المطار وتتولى طالبان مسؤولية البلاد، لا يمكن ضمان مدى أمان المنشأة لإجراء المزيد من عمليات الإجلاء.

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